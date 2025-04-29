Анталья, Турция, 29 апреля, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Из 18 россиян, которые пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье, 17 человек сейчас находятся в одной из больниц провинции. Двоим, вероятно, проведут операции, сообщается в Telegram-канале генконсульства России в Анталье.

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«По состоянию на 12:30 29 апреля в больницах остаются семнадцать россиян. Им оказывается медицинская помощь. Двоим из пострадавших может потребоваться хирургическое вмешательство», — проинформировали дипломаты.

Авария произошла утром во вторник в районе Манавгата (провинция Анталья). Автобус, везший группу из 25 туристов из аэропорта, вылетел с трассы и опрокинулся на бок. По информации турецкой стороны, травмы получили 18 граждан России и водитель.

В генконсульстве добавили, что поддерживают постоянный контакт с турецкими компетентными службами, которые представляют туроператора и страховую компанию по произошедшей аварии.

Ранее ИА Регнум сообщало о другом ДТП в Турции с российскими туристами. Тогда в аварии с автобусом и другим туристическим транспортом на трассе Анталья — Аланья пострадали 12 человек. Среди них были двое россиян.