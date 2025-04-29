Москва, 29 апреля, 2025, 13:34 — ИА Регнум. Мужчина, чуть не попав в лапы белого медведя на Шпицбергене, успел скрыться от хищника на снегоходе. Момент погони заснял на телефон очевидец.

Вера Костамо/РИА Новости

Инцидент произошел в поселке компании «Арктикуголь». Белый медведь пришел в населенный пункт и, увидев человека, побежал в его сторону.

Мужчина, заметив преследование, бросился к ближайшему снегоходу, завел его и успел тронуться до того, как зверь приблизится к нему. В этот момент другой человек свистом пытался спугнуть животное.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962078" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Белый медведь устроил погоню за человеком на полярном архипелаге Шпицберген

Хищник попытался догнать транспортное средство, но вскоре остановился.

Ранее канадские ученые пришли к выводу, что изменение климата и антропогенное воздействие на окружающую среду являются причиной роста количества встреч людей с белыми медведями в Арктике. Сокращение морского ледяного покрова лишает животных мест для необходимой им охоты на тюленей, и они вынуждены искать новые способы для добычи пропитания.

Как сообщало ИА Регнум, в январе на Камчатке ликвидировали медведя-шатуна, который бродил по территории сел Мильково и Долиновка. Животное видели в районе горнолыжной трассы и спорткомплекса «Веселая горка». Местные жители и туристы были напуганы и жаловались местным властям.