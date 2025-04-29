Ярославль, 29 апреля, 2025, 13:21 — ИА Регнум. Работа телефона доверия ФСБ в 2024 году помогла сорвать попытку атаки беспилотника на объект в Ярославской области. Об этом 29 апреля сообщили в Центре общественных связей службы.

Иван Шилов ИА Регнум

В пресс-службе ФСБ уточнили, что благодаря информации, поступающей на телефон доверия службы, было возбуждено 15 уголовных дел по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») в отношении лиц, которые распространяли анонимные угрозы совершения терактов.

Кроме того, удалось предотвратить диверсию с использованием БПЛА на одном из объектов топливно-энергетического комплекса Ярославской области.

«Телефоны доверия ФСБ России и территориальных органов безопасности предназначены для сообщения информации о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных противоправных деяний, а также о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной, пограничной или экологической безопасности Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

8 апреля директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, что в России с начала года предотвращено 47 террористических преступлений с участием молодых людей, в том числе подростков. Кроме того, за последние три года в стране задержали свыше 2,5 тыс. молодых людей, попавших под влияние украинских неонацистов и террористических организаций.

Президент РФ Владимир Путин 27 февраля заявил, что число террористических преступлений в России выросло и большинство из них спланированы украинскими спецслужбами. В связи с этим российский лидер призвал ФСБ при координации с НАК максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства и уделять особое внимание превентивным мерам, повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры.