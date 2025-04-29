На внутреннем кольце КАД Петербурга образовалась пробка в 12 км
Санкт-Петербург, 29 апреля, 2025, 13:16 — ИА Регнум. На внутреннем кольце КАД в Санкт-Петербурге образовалась 12-километровая пробка. Об этом 29 апреля стало известно из данных сервиса «Яндекс Карты».
Отмечается, что затор идет от Ржевского лесопарка до Большого Обуховского моста. При этом, по сообщениям водителей, на развязке с Мурманским шоссе произошло ДТП.
Затор на дорогах начался еще утром из-за непогоды, согласно данным «Яндекс Карт», пробки достигли 7 баллов. Наибольшее скопление машин отмечалось в районе Литейного моста, на набережных, на Народной улице, на Витебском и Измайловском проспектах.
При этом издание 78.ru также сообщает о целой серии аварий, ставших еще одной причиной пробки. Предварительно, в результате аварий пострадавших нет.
Как передавало ИА Регнум, 26 апреля в Ленинградской области произошло ДТП с участием 16 автомобилей. Уточняется, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал в отбойное ограждение. Следовавший за ним водитель вовремя не заметил аварию и врезался в машину, а за ним — еще несколько.
В результате столкновений двое мужчин получили серьезные травмы и две женщины — легкие. Одного из водителей доставили в реанимацию, за его жизнь борются врачи.