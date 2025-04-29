Санкт-Петербург, 29 апреля, 2025, 13:16 — ИА Регнум. На внутреннем кольце КАД в Санкт-Петербурге образовалась 12-километровая пробка. Об этом 29 апреля стало известно из данных сервиса «Яндекс Карты».

Global Look Press/Lantyukhov Sergey/news.ru

Отмечается, что затор идет от Ржевского лесопарка до Большого Обуховского моста. При этом, по сообщениям водителей, на развязке с Мурманским шоссе произошло ДТП.

Затор на дорогах начался еще утром из-за непогоды, согласно данным «Яндекс Карт», пробки достигли 7 баллов. Наибольшее скопление машин отмечалось в районе Литейного моста, на набережных, на Народной улице, на Витебском и Измайловском проспектах.

При этом издание 78.ru также сообщает о целой серии аварий, ставших еще одной причиной пробки. Предварительно, в результате аварий пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля в Ленинградской области произошло ДТП с участием 16 автомобилей. Уточняется, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал в отбойное ограждение. Следовавший за ним водитель вовремя не заметил аварию и врезался в машину, а за ним — еще несколько.

В результате столкновений двое мужчин получили серьезные травмы и две женщины — легкие. Одного из водителей доставили в реанимацию, за его жизнь борются врачи.