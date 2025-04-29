Москва, 29 апреля, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Заслуженный артист России Алексей Крыченков скончался в Москве на 84-м году жизни из-за проблем с сердцем. В последние годы актер сильно болел, недавно у него случился инсульт. Об этом ИА Регнум рассказала жена артиста.

Кадр из к/ф «Девчата» Алексей Крыченков

28 апреля в Москве скончался заслуженный артист России Алексей Крыченков. Мужчине было 83 года, из них 62 года он служил актером в Центральном академическом театре Российской Армии. В разговоре с журналистами ИА Регнум жена артиста сообщила, что причиной смерти Алексея Федоровича стали проблемы с сердцем.

«Отпевание Алексея состоится завтра, 30 апреля, в 11 утра в Троицкой церкви на Рижской в Москве. Все, кто знает и помнит моего мужа, могут прийти и попрощаться с ним. Леша сильно болел последние годы, у него было больное сердце. Недавно случился инсульт, который он не пережил. На все воля Божья» — рассказала ИА Регнум супруга Алексея Крыченкова.

Кадр из к/ф «Моё поколение». 1974 Алексей Крыченков

Алексей Крыченков — заслуженный артист России. В 1965–1976 годах он проходил службу в команде актёров-военнослужащих, его пригласили в труппу театра, в котором он прослужил 62 года. Крыченков окончил актёрский факультет ГИТИСа, мастерскую Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. В кино Крыченков сыграл более 20 ролей. Дебютировал в 1959 году в фильме «Ветер», сыграв роль беспризорника Окурка. Затем последовала кинокартина «Девчата» с ролью Алёшки Великанова — самая известная из ролей артиста. Крыченков также играл в фильмах «Бабье царство», «Следствие ведут знаТоКи: Побег», сериалах «Хождение по мукам», «Охотники за бриллиантами». Принимал участие в передаче «Ералаш».

За заслуги и большой личный вклад в развитие отечественной культуры и искусства Алексей Фёдорович был награждён орденом «За верность долгу» второй степени и медалью «За заслуги в культуре и искусстве».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве на 84-м году жизни скончался заслуженный артист России Алексей Крыченков.