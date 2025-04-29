Москва, 29 апреля, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Простые жители Германии уже «испили до дна» чашу антироссийских санкций и поддержки Киева со стороны Берлина. Об этом 29 апреля заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Global Look Press/Jens Kalaene/dpa

«Обычные немцы уже в настоящий момент эту чашу испили до дна, а именно чашу санкций, различного рода трат, которые осуществляются против России, затрат на вооружения, отправки [киевскому режиму] их продукции оборонно-промышленного комплекса, чтобы воевать с нашей страной», — рассказал он в ходе выступления с лекцией на марафоне «Знание. Первые».

Медведев уточнил, что на этом экономика ФРГ беднеет, что является прямым следствием политики немецких властей, продолжение которой в таком ключе «может закончиться совсем печально».

Зампред Совбеза РФ добавил, что нынешнему руководству Германии «не дают спокойно спать лавры их родственников или предшественников», что может закончиться для этой страны крайне плохо.

«Если они так упорствуют в [отправке] своих танков, которые находятся на нашей территории, воюют с нашей страной, с нашими людьми, то такие события обычно заканчивались в самом Берлине», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, возможный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц 13 апреля заявил, что стране необходимо получать энергию не от одного, а от нескольких поставщиков. По его словам, Германии в числе прочего нужен газ из США, чтобы в короткие сроки построить газовые электростанции с технологией улавливания и хранения углерода (CCS).

После обострения украинского конфликта власти ФРГ начали отказываться от российских энергоносителей, на которые раньше делали ставку в связи с постепенным переходом на возобновляемые источники энергии.

Российская сторона неоднократно отмечала серьёзную ошибку Запада, который отказался от покупки российских углеводородов. Так, еще в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что Германии американские энергоносители обходятся на 30% дороже.

Политолог Александр Дудчак заявил в беседе с ИА Регнум в декабре 2024 года, что гланая причина «точки невозврата» экономики Германии — принятие антироссийских санкций и отказ от дешёвой энергии и стабильных поставок углеводородов. Именно они в значительной мере обеспечивали процветание страны и высокий уровень жизни населения, пояснил эксперт.