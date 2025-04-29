Днепропетровск, Украина, 29 апреля, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Украинские власти объявили в четырех селах Межевской поселковой общины на востоке Днепропетровской области обязательную эвакуацию. Об этом сообщила администрация общины.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

«Объявлена обязательная эвакуация принудительным способом семей с детьми или их законными представителями», — говорится на странице администрации в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Людей заставляют выехать из сел Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка начиная с 25 апреля. Причины эвакуации не сообщаются.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля российские войска освободили село Богдановка в Донецкой Народной Республике. Это открыло для них возможность наступать на населенные пункты Троицкое и Орехово, расположенные у самой границы с Днепропетровской областью.

Фронтовой источник ИА Регнум сообщил, что украинские военные, реагируя на успехи Вооруженных сил РФ, создают укрепления в оперативном тылу. В том числе известно о создании оборонительного узла в районе села Новопавловка Межевского района Днепропетровской области.