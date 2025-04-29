Сана, 29 апреля, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Двое россиян получили легкие ранения в результате авиаудара США по йеменскому порту. Об этом 29 апреля заявил временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров.

Mohammed/XinHua/Global Look Press

«Двое граждан России получили легкие ранения. По имеющимся данным, их жизни ничего не угрожает, состояние пострадавших стабильное. <…> Посольство России в Йемене следит за ситуацией с нашими гражданами и готово оказать им все возможное содействие», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Отмечается, что одному из госпитализированных моряков с нефтяного танкера Seven Pearls потребуется хирургическая операция на глазах. При этом, по словам Кудрова, еще 19 россиян остаются на борту судна, стоящего рядом с йеменским портом на безопасном расстоянии от зоны поражения.

«У наших моряков есть все необходимое, судно снабжается продовольствием», — уточнил временный поверенный.

Кроме того, компания-судовладелец уведомила посольство о шагах по эвакуации пострадавших моряков и вывозу российских членов экипажа, находящихся рядом с портом Рас-Иса, добавил Кудров.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля США атаковали столицу Йемена Сану, в результате чего погибли как минимум восемь человек, в том числе женщины и дети. Еще несколько человек были ранены. Затем удар был нанесен по центру содержания мигрантов из стран Африки в йеменском городе Сааде, погибли как минимум 30 человек.

Позднее в этот же день выяснилось, что были ранены трое российских моряков с Seven Pearls, которых затем доставили в Сану для лечения. Всего на борту было 25 человек, из которых 21 — граждане России. Один из представителей экипажа сообщил, что администрация порта не разрешает судну отплыть, а моряки опасаются дальнейших обстрелов и просто хотят домой. По его словам, на борту также есть люди с хроническими заболеваниями.