Москва, 29 апреля, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Высказывания о том, будто Россия может попытаться напасть на Европу, представляют собой бред. Об этом 29 апреля заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Разговоры о том, что, по сути, Россия каким-то образом пытается напасть на Европу, это бред, конечно. <…> (Президент РФ. — Прим. ред.) Владимир Владимирович [Путин] справедливо назвал это «пугалкой для бюргеров», просто чтобы они себя чувствовали в постоянном напряжении», — отметил Медведев.

По мнению зампредседателя Совбеза, такие утверждения вызваны желанием западных властей «успокоить собственный электорат, удовлетворить собственные элиты, объяснить свои неудачи в экономической сфере ссылками на Россию».

Кроме того, Медведев считает, что Россия и США «обречены на сотрудничество» ради стабильности целого мира.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр обороны Германии Борис Писториус увидел угрозу для НАТО и европейских стран, находящихся в непосредственной близости от государств — членов альянса, в победе РФ в конфликте на Украине. При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не собирается развязывать войну с военным блоком. Высказывания такого рода российский лидер относил к «бреду».