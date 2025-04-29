Краснодар, 29 апреля, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Правоохранители пришли с обысками на рабочее место вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы. Об этом 29 апреля сообщило «РИА Новости», ссылаясь на информацию от представителя силовых структур.

Станислав Телеховец. Администрация и городская Дума Краснодара Всеволод Нетреба

«Обыски проходят в горадминистрации Краснодара. Пришли к вице-мэру, курирующему вопросы внутренней политики», — процитировало издание собеседника.

По данным агентства, чиновника задержали. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Нетреба вступил в должность вице-мэра менее года назад — в августе 2024 года. Он в том числе курирует вопросы общественной безопасности и правопорядка.

Как передавало ИА Регнум, в марте правоохранители задержали заместителя главы управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Нателлу Бирюкову. Ее заподозрили в махинациях с земельными участками, принадлежащими фонду культурного наследия.

1 апреля Краснодарский краевой суд конфисковал в пользу государства активы экс-заместителя начальника кубанского управления МЧС Сергея Симоненко на сумму почти 360 млн рублей. Было установлено, что он использовал полномочия для незаконного обогащения. Чиновника задержали в августе 2024 года, в ходе проверок на его счетах нашли 250 млн рублей.