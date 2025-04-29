Москва, 29 апреля, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Во Франции не слушают заявления президента РФ Владимира Путина, иначе объяснить слова французского президента Эммануэля Макрона о давлении на Россию нельзя. Такое мнение 29 апреля высказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Emmanuel Macron/via Globallookpress.com

28 апреля Макрон заявил, что давление США на РФ для достижения перемирия на Украине может быть усилено в ближайшие десять дней. По утверждению Макрона, он якобы убедил Вашингтон в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций для достижения этой цели.

«Такое ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента Путина, к нашему сожалению. Именно президент Путин повторял неоднократно, что Россия готова без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса. Ответа от киевского режима мы не слышали до сих пор», — подчеркнул Песков.

Кроме того, он отметил, что заявления Макрона подтверждают нацеленность Европы на эскалацию конфликта на Украине.

Макрон заявил о давлении на Россию после того, как президент РФ объявил перемирие в дни 80-летия Победы — с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. В Кремле также напомнили, что Россия снова заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, которые направлены на устранение первопричин конфликта на Украине, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

27 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы искать баланс интересов в украинском вопросе.

При этом Россия неоднократно подчеркивала, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, но урегулировать конфликт можно, лишь искоренив его первопричины. Путин также указывал, что в числе основных условий для завершения спецоперации — прекращение поставок западного оружия украинским формированиям.