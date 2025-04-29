Москва, 29 апреля, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского, который кичится убийством заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, самого ожидает печальный конец. Об этом 29 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Global Look Press/Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency

«Когда руководитель государства, пусть даже такого своеобразного, как Украина, и такой патологический тип, как этот персонаж, кичится подобными вещами, это означает только одно — что в конечном счете он тоже закончит самым печальным образом», — отметил он в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые» в ответ на вопрос аудитории.

Российский генерал Москалик погиб 25 апреля в подмосковной Балашихе в результате взрыва автомобиля около его дома. Правоохранители на следующий день задержали Игната Кузина,подозреваемого в убийстве военного по заданию украинских спецслужб.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля подозреваемый в убийстве генерала Москалика дал признательные показания. Кузин заявил, что его завербовали под Киевом в 2023 году, после чего он приехал в Россию. Подозреваемый добавил, что в один из дней куратор велел ему забрать тайник с бомбой, которую он разместил на купленном ранее авто. Также Кузин установил видеокамеру, с помощью которой куратор в нужный момент дистанционно подорвал заряд.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 апреля отметила, что Киев признал причастность к убийству Москалика, комментируя соответствующие слова секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Романа Костенко. Дипломат подчеркнула, что киевский режим превратился в настоящую террористскую ячейку с международной подпиткой оружием и деньгами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия киевского режима подтверждают его причастность к террористической деятельности на российской территории, несмотря на продолжающиеся мирные переговоры. Представитель Кремля добавил, что нужно понимать сущность украинских властей и сохранять бдительность.