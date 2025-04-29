Москва, 29 апреля, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Количество стран, обладающих ядерным оружием, будет увеличиваться. Об этом 29 апреля заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые».

VK/Минобороны России

«Клуб ядерных стран будет разрастаться, и все большее и большее количество стран будет приобретать ядерное оружие только для того, чтобы защитить себя от событий, связанных с действиями других государств, зачастую более сильных», — заявил Медведев.

Он напомнил о символических «Часах Судного дня», отметив, что еще совсем недавно их стрелки почти совпали. Это означало максимальную степень угрозы ядерного конфликта.

«Сейчас часы немножко пошли в обратном направлении», — отметил Медведев.

Политик напомнил фразу, сказанную президентом США Дональдом Трампом, о том, что из-за Украины «едва не началась третья мировая война». Предшественник Трампа Джо Байден постоянно говорил, что «это все выдумки русских, никакой угрозы не существует», напомнил Медведев.

«Поэтому сейчас ситуация чуть лучше. Но угроза, конечно, никуда не делась», — добавил он.

В этом контексте улучшение отношений России и США идет на пользу всем странам. Он отметил, что Москва и Вашингтон могут использовать свои ресурсы влияния на другие страны, чтобы избежать использования ядерного оружия в мире.

Ранее Медведев заявлял, что ядерное разоружение будет невозможно в ближайшие десятилетия после окончательного урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что политика Вашингтона поставила мир под угрозу ядерной войны. Политик напомнил, что, хотя администрация Трампа и признала ошибки, допущенные Байденом, европейские лидеры так этого и не сделали.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля американский журналист Такер Карлсон заявил, что во время президентства Байдена существовал большой риск ядерной войны с Россией. Он назвал политику команды Байдена настоящим безумием.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2024 года подписал указ о новой ядерной доктрине РФ. Согласно документу, неизменным остается базовый принцип, согласно которому применение ядерного оружия является крайней мерой для защиты суверенитета страны. Но в связи с новыми реалиями мирового геополитического пространства и возникновением новых военных угроз и рисков России было необходимо уточнить условия, допускающие применение ядерного оружия. Теперь агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны Россия считает их совместным нападением на свою территорию.