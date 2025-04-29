Вашингтон, 29 апреля, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Член конгресса США от Республиканской партии Джо Уилсон в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил, что поддерживает вступление Украины в НАТО. Запись разговора опубликовали 29 апреля в Telegram-канале авторов розыгрыша.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

Пранкеры звонили по видеосвязи от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим). Помощник конгрессмена поставил гаджет так, чтобы было видно украинский флаг, который стоит в его кабинете. Американский политик перед началом беседы демонстративно поправил флаг.

«Мне очень жаль, что [президент США Дональд] Трамп сказал, что Украина не должна быть в НАТО. Это проблема, конечно. Я не согласен с этим», — заявил Уилсон.

В качестве примера он привел Швецию, отметив, что она отказалась от нейтралитета, которого придерживалась 200 лет, и вступила в Североатлантический альянс. Конгрессмен также отметил, что Трамп не действует прямолинейно, ранее именно он согласовал поставки ПТРК Javelin на Украину.

«Трамп не идет по прямой линии. Он президент миллиардеров. Он обладает искусством сделки. Часто сделки не сходятся вместе», — отметил американский политик, пытаясь объяснить поступки президента.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее неоднократно говорил, что Украину никогда не примут в НАТО. 25 апреля он заявил, конфликт в этой стране спровоцировало то, что она стремилась вступить в альянс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что позиция Вашингтона о невозможности принять Украину в НАТО совпадает с позицией Москвы. Ранее российский лидер Владимир Путин назвал отказ киевского режима от вступления в Североатлантический альянс одним из условий для переговоров по урегулированию конфликта.