Москва, 29 апреля, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Россия и Соединенные Штаты Америки должны сотрудничать, иначе мир будет чувствовать себя нестабильным. Такое мнение 29 апреля высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

AP/TASS/Evelyn Hockstein

«Две крупнейшие ядерные страны, такие как Российская Федерация и Соединенные Штаты, обречены на сотрудничество, просто иначе мир будет чувствовать себя абсолютно нестабильным», — заявил он в своей лекции на марафоне «Знание. Первые».

Медведев отметил, что президент США Дональд Трамп является человеком с яркими и парадоксальными чертами характера. Кроме того, в его администрации есть профессиональные и харизматичные политики. Все это, по мнению председателя Совбеза, делает возможными переговоры между Россией и США.

«Это внушает робкие, осторожные надежды на возможность переговорного процесса. А вот европейские лидеры — трусливые и бесхребетные марионетки», — подчеркнул он.

При этом Медведев уточнил, что Россия и США не являются врагами.

«Мы и не друзья, и, надеюсь, в полном смысле не враги. Хотя еще совсем недавно казалось, что это именно так, потому что участие в гибридной войне против Соединенных Штатов, по сути, сделало нас врагами», — пояснил председатель Совбеза.

После победы Трампа на выборах президента США стороны провели несколько раундов переговоров на разных уровнях. В частности, президент РФ Владимир Путин провел два телефонных разговора с Трампом. Кроме того, группы переговорщиков обсуждали нормализацию двусторонних отношений, в том числе работу дипломатов, а также урегулирование ситуации на Украине.

12 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США имеют потенциал для продвижения двусторонних отношений. Министр отметил, что в настоящее время начат «банальный», но необходимый диалог, который отсутствовал во времена предыдущего президента США Джозефа Байдена, позиционировавшего РФ как «угрозу» для Вашингтона.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президентов России и США объединяет понимание того, что отказ от диалога является абсурдом. Кроме того, Песков заявил, что будущая личная встреча Путина и Трампа должна быть продуктивной и сейчас ведется подготовительная работа.