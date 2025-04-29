Москва, 29 апреля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, по сути, признал, что американская сторона, а также Европа и киевский режим несут ответственность за начало конфликта на Украине. Об этом 29 апреля заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Алексей Никольский/РИА Новости Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

«Трамп, по сути, признал, что ответственность за конфликт на Украине несут сами США, Европа и Киев», — заявил он.

Трамп в публичных заявлениях регулярно возлагает вину за развитие украинского кризиса на своих предшественников на президентском посту, критикуя действия бывших президентов-демократов Барака Обамы и Джо Байдена.

Как ранее передавало ИА Регнум, Трамп резко ответил главе киевского режима Владимиру Зеленскому на его вопрос по статусу Крыма. Американский лидер рекомендовал ему спросить об этом представителей бывшей администрации Белого дома, действовавшей в период президентского срока Обамы.

Также на прошлой неделе Трамп высказал мнение, что конфликт на Украине был спровоцирован желанием Киева вступить в НАТО. По его словам, если бы украинские власти не поднимали эту тему, то шансов избежать конфликта было бы намного больше.