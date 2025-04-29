Москва, 29 апреля, 2025, 12:26 — ИА Регнум. В России впервые в мире прошли испытания технологий для сверхзвукового гражданского самолета. Об этом стало известно 29 апреля из пресс-релиза Национального исследовательского центра «Институт имени Н. Е. Жуковского».

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Отмечается, что в ходе испытания в составе летающей лаборатории Як-40 в Новосибирске была протестирована концепция «от терминала до терминала» в условиях «закрытой кабины» — то есть без остекления. Таким образом, была успешна продемонстрирована возможность управления воздушным судном с использованием систем внешнего видения на базе камер разных спектральных диапазонов на всех этапах полета.

«Полученные данные будут использованы для проведения дальнейших исследований, направленных на устранение ограничений восприятия летчиком пространственной глубины панорамного изображения закабинной обстановки… Технология в дальнейшем может использоваться для создания перспективного сверхзвукового гражданского самолета», — говорится в пресс-релизе.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) госкорпорации «Ростех» показала кадры первого полета МС-21 с новыми импортозамещенными системами. Отмечалось, что авиастроителям удалось заменить порядка 80 иностранных систем и агрегатов. При этом, в феврале министр промышленности и торговли России Антон Алиханов уточнял, что поставки новых российских авиалайнеров МС-21 отечественным авиакомпаниям планируются на 2026 год.

3 марта Алиханов также заявил, что авиаконструкторы создали три первых образца легкого девятиместного самолета «Байкал» для нужд Дальнего Востока и северных регионов России. Уточняется, что для этого типа воздушного судна готовы два опытных российских двигателя ВК-800 и образцы воздушного винта АВ-901, а также заключены контракты с авиакомпанией «Аврора» на поставки новых самолетов.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что РФ может выпускать современную авиационную технику и самостоятельно обновлять авиапарк. Он также отметил, что российские самолеты должны соответствовать высоким требованиям качества и комфорта.