Москва, 29 апреля, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Российские летчики сбили украинский истребитель Су-27. Об этом 29 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

«ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, российские силы противовоздушной обороны уничтожили семь управляемых авиационных бомб JDAM американского производства и 189 дронов ВСУ самолетного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля пресс-служба военно-воздушных сил ВСУ заявила, что в ходе отражения атаки российских дронов украинская армия потеряла истребитель Су-27. Украинская сторона уточнила, что пилот катапультировался.

Российские средства ПВО за неделю с 22 апреля сбили два истребителя МиГ-29, 27 управляемых авиационных бомб JDAM, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 1160 дронов ВСУ.