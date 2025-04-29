Москва, 29 апреля, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Значимость и сложность исторической миссии России переоценить невозможно. Об этом 29 апреля заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Сергей Булкин/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» в рамках просветительского марафона общества «Знание. Первые» в Музее Победы.

«Значимость и сложность исторической миссии, которую на себя взяла наша страна, переоценить невозможно. Восемьдесят лет назад ценой огромных усилий и потерь наш народ разгромил гитлеровский фашизм, но сегодня мы вынуждены вновь сражаться с его омерзительным наследником», — рассказал он в ходе своей лекции на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

По словам зампреда Совбеза, нонсенс сегодняшней ситуации заключается в том, что теперь гибридную войну против РФ руками киевского режима ведут бывшие союзники СССР во Второй мировой войне.

Медведев также подчеркнул, что противников России останавливает только военная мощь, что полностью справедливо и на сегодняшний день.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 апреля президент России Владимир Путин заявил о необходимости давать отпор пытающимся оправдать преступления нацистов и стремящимся сегодня возродить идеологию национального превосходства и исключительности. Глава государства подчеркнул, что к таким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов.

За день до этого российский лидер указал на то, что жители РФ должны быть достойны подвига своих отцов, дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. Ранее, 2 апреля, Путин отмечал, что память о подвигах победителей Великой Отечественной войны укрепляет решимость России и Белоруссии противостоять проявлениям неонацизма.