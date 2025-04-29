Москва, 29 апреля, 2025, 12:02 — ИА Регнум. Трансляции с камер в уличных вольерах амурского тигра и азиатских львов стали доступны для пользователей портала mos.ru с 29 апреля.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Новые трансляции расширят круг животных, наблюдение за которыми доступно пользователям портала mos.ru. Смотреть за играми наших обитателей можно по графику работы Московского зоопарка, а он в ближайшее время будет удлиняться», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Амурский тигр Степан приехал в Москву из зоосада в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге в конце августа 2021 года. Степану сейчас 10 лет, и он очень любит плавать. Именно поэтому в первую же прогулку он перенес в бассейн все предметы обогащения среды обитания — бочки, конусы.

Степан — очень любопытный и общительный. Вначале он шипел на сотрудников, а через некоторое время привык к ним и стал фыркать при виде своих киперов. Тигры так выражают приветствие, с помощью этого звука между собой здороваются родственники или самец с самкой. Они делают глоток воздуха и выдыхают резкими рывками через нос и рот одновременно. Сейчас Степан каждое утро так здоровается со своими киперами.

У Степана очень хороший аппетит. Один день в неделю у него разгрузочный, а в остальные шесть он получает различную мясную пищу. Два дня в неделю его кормят говядиной, два дня — кониной, в остальные дни — по-разному: ему дают кролика, индейку, курицу и другое мясо, а также печень и сердце.

Степан активно гуляет почти весь день, если нет сильной жары или дождя. Показательное кормление у него в 10:30.

Трансляции также дадут возможность изучать повадки львиной семьи, которая живет на новой территории зоопарка. Львята родились весной 2015 года. Ноя оказалась хорошей мамой, и детеныши выросли под ее неусыпным вниманием и заботой.

Львы любят большие игрушки. Зоологи предлагают им оранжевые дорожные конусы, большие мячи, подвешенные на специальных тросах, бочки и другие предметы, которые стали частью программы по обогащению среды обитания животных.

Члены львиной семьи проявляют друг к другу много нежности и симпатии. Тем не менее самец Роксак порой держится от львиц на расстоянии, а иногда и вовсе уходит во внутреннюю, скрытую от глаз часть вольера, откуда раздается его громогласный и грозный рёв.

Летом львы сохраняют активность днем, любят подолгу проводить время в тени. В зимнее время года эти животные выходят чаще по утрам и долго на морозе не сидят.

Трансляции из вольеров Московского зоопарка начали показывать на портале mos.ru осенью 2024 года, камеры ведут наблюдение в часы его работы. Ежедневно посетители наблюдают за жизнью манула, больших панд, рысей, слонов, карликового бегемота, сурикатов, медоедов, капибар и представителей семейства верблюдовых, горилл и орангутанов. В рамках недавнего расширения трансляций были добавлены также камеры из вольеров енотов-полоскунов, гималайских медведей и красной панды.