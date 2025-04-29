Песков не исключил, что Путин наградит бойцов КНДР, помогавших под Курском
Москва, 29 апреля, 2025, 11:56 — ИА Регнум. Не исключено, что бойцы Народной армии КНДР, помогавшие в освобождении приграничья Курской области от ВСУ, будут удостоены российских наград. Об этом 29 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли у президента России Владимира Путина такие намерения.
«Пока мне не известно об этих планах, но этого нельзя исключать», — заявил он в ходе общения с журналистами.
На вопрос представителей СМИ о том, будут ли бойцы КНДР принимать участие в параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая, Песков не ответил. По его словам, это следует уточнить у Министерства обороны РФ.
Как ранее передавало ИА Регнум, 26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Путину о полном вытеснении сил противника из Курской области. Глава Генштаба отметил вклад северокорейских военных в успех этой операции.
Вскоре Пхеньян официально подтвердил отправку бойцов республики в Россию в рамках договора о стратегическом партнерстве. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал «священной миссией» участие северокорейских военных в освобождении курского приграничья.
В минувший понедельник, 28 апреля, к помогавшим российским военнослужащим в курском приграничье бойцам КНДР со словами благодарности обратился российский лидер.
Также накануне кадры подготовки военных Народной армии Северной Кореи российскими инструкторами показало Минобороны РФ.