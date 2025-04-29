Москва, 29 апреля, 2025, 11:56 — ИА Регнум. Не исключено, что бойцы Народной армии КНДР, помогавшие в освобождении приграничья Курской области от ВСУ, будут удостоены российских наград. Об этом 29 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министерство обороны России. Кадр из видео

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли у президента России Владимира Путина такие намерения.

«Пока мне не известно об этих планах, но этого нельзя исключать», — заявил он в ходе общения с журналистами.

На вопрос представителей СМИ о том, будут ли бойцы КНДР принимать участие в параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая, Песков не ответил. По его словам, это следует уточнить у Министерства обороны РФ.

Как ранее передавало ИА Регнум, 26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Путину о полном вытеснении сил противника из Курской области. Глава Генштаба отметил вклад северокорейских военных в успех этой операции.

Вскоре Пхеньян официально подтвердил отправку бойцов республики в Россию в рамках договора о стратегическом партнерстве. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал «священной миссией» участие северокорейских военных в освобождении курского приграничья.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962057" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Минобороны показало кадры участия спецназа КНДР в боях в Курской области

В минувший понедельник, 28 апреля, к помогавшим российским военнослужащим в курском приграничье бойцам КНДР со словами благодарности обратился российский лидер.

Также накануне кадры подготовки военных Народной армии Северной Кореи российскими инструкторами показало Минобороны РФ.