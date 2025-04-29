Пермь, 29 апреля, 2025, 11:53 — ИА Регнум. Прошедший в Перми в течение последних суток снегопад стал самым сильным подобным природным явлением для города в XXI веке. Об этом 29 апреля сообщил пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр).

Максим Кимерлинг/РИА Новости

Отмечается, что количество выпавших замерзших осадков оказалось даже выше ожидаемого и на ряде станций превысило 30 см.

«В Перми с начала снегопада выпало 32 мм осадков, или 88% месячной нормы, что больше, чем во время последнего похожего снегопада 27–28 апреля 2010 года. Таким образом, снегопад стал самым сильным в краевом центре в XXI веке», — говорится в Telegram-канале ГИС-центра.

По информации синоптиков, за сутки снегопада высота снежного покрова в Перми составила 33 см, в Лысьве — 37 см, в Кунгуре — 30 см, в Осе и Ножовке — по 29 см, в Губахе — 28 см.

Как сообщало ИА Регнум, сильный снегопад начался в Перми 28 апреля в 06:30 (04:30 мск) и продолжался в течение почти 24 часов. На тот момент синоптики признали его самым сильным за последние 15 лет.

Из-за обильного выпадения осадков и ограниченной видимости была приостановлена работа международного аэропорта Большое Савино. Снегоуборочная техника продолжала борьбу с последствиями разгула стихии в течение всей ночи 29 апреля.