Анталья, Турция, 29 апреля, 2025, 11:45 — ИА Регнум. В турецкой провинции Анталья с трассы вылетел автобус с туристами, в результате пострадали не менее 18 россиян и водитель. Об этом 29 апреля сообщило агентство IHA.

X/Cumhuriyetgzt

В материале сказано, что авария произошла по вине водителя, который не справился с управлением. Всего в автобусе находились 25 пассажиров. Они ехали из аэропорта в районе Манавгат в Анталье.

Очевидцы вызвали на место происшествия бригады скорой помощи, полицию и пожарных.

В октябре прошлого года несколько российских туристов пострадали в результате дорожного происшествия на юго-западе Турции. Автобус с туристами из Санкт-Петербурга перевернулся по дороге в аэропорт Даламана. В момента аварии в салоне находились 14 человек. Пострадавшие получили легкие травмы и смогли улететь домой.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября двое россиян пострадали в ДТП на трассе Анталья — Аланья. Автобус врезался в другой туристический транспорт, который припарковался на обочине дороги, чтобы высадить постояльцев отеля. Оба автобуса перевозили туристов из России и Казахстана. Всего в аварии пострадали 12 человек.