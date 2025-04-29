Москва, 29 апреля, 2025, 11:56 — ИА Регнум. Показы XXIX церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» и концерта лауреатов национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» состоятся на телеканале НТВ 2 и 4 мая.

Пресс-служба «Русского радио» НТВ покажет два концерта премии «Золотой граммофон»

2 мая исполнители споют самые популярные песни 2024 года. Среди них — Лариса Долина, Дима Билан, Алсу, Слава, Ирина Дубцова и многие другие, кто был назван лучшими аудиторией «Русского радио».

А 4 мая зрителей ждут выступления лауреатов разных лет. Концерт прошел этой весной в Санкт-Петербурге. На сцену вышли как известные исполнители, так и восходящие звезды. В этот вечер споют Artik&Asti, Артур Пирожков, Хабиб, Денис Клявер, группа «Земляне» и многие другие.