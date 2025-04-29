Москва, 29 апреля, 2025, 11:41 — ИА Регнум. Трое мужчин изнасиловали 18-летнюю девушку в одном из торговых центров, расположенном на востоке Москвы. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба московского управления СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«По версии следствия, 26 апреля 2025 года фигуранты, находясь в торговом центре, расположенном на Зеленом проспекте в городе Москве, поочередно совершили в отношении ранее незнакомой 18-летней девушки иные насильственные действия сексуального характера», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что следователи возбудили по этому факту уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемые в совершении преступления задержаны, им предъявлено обвинение.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля появились кадры задержания сотрудниками полиции четверых приезжих мужчин в Иваново, которые насиловали девушку на протяжении семи часов. Правоохранители вывели их из подъезда дома и посадили в служебный УАЗ.

В ночь на 13 апреля в Иванове шесть мужчин-иностранцев изнасиловали местную девушку. Двое из них надругались над ней в автомобиле, после чего принесли жертву к себе в квартиру и там вшестером продолжили насилие над находившейся в полубессознательном состоянии.