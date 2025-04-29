Симферополь, 29 апреля, 2025, 11:29 — ИА Регнум. Нацистские врачи во время оккупации Крыма проводили над советскими военнопленными и мирными жителями медицинские эксперименты. Это следует из обнародованного пресс-службой управления ФСБ по Крыму и Севастополю соответствующего рассекреченного документа.

РИА Новости/Владислав Микоша

В нем говорится, что такие эксперименты гитлеровцы ставили в оккупированном Симферополе.

«Документ представляет собой спецсообщение начальника отдела контрразведки «Смерш» 51-й армии полковника А. Т. Никифорова, которое он направил 24 апреля 1944 года, <…> «о проводившихся немецкими врачами в строжайшей тайне каких-то опытах над трупами и экспериментах над русскими военнопленными и мирным населением», — сказано в сообщении.

Сведения, полученные по итогам проведения агентурно-оперативной работы, указывают, что опытами над советскими военнопленными занимались немецкие военные врачи Готфрид Кюнтер и Оскар Шульц. Они, как отмечает в своих показаниях бывший служащий прозектуры 1-й Советской больницы Симферополя Иван Галкин, изымали внутренние органы (особенно почки) и тестировали на советских военных препарат тропакокаин. Испытания последнего провоцировали у людей атрофию конечностей, которая длилась до 20 суток.

Все эксперименты находились в строгой секретности, к операциям допускались только немецкие врачи.

Иван Галкин также рассказал, что фашисты держали подопытных пленных и мирных крымчан в подвале больницы. Там немецкие врачи насильно изымали у советских людей по 800 куб. см крови для донации раненым немецким солдатам и офицерам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что УФСБ по Донецкой Народной Республике рассекретило архивы по делу коллаборациониста Александра Динкеля, осужденного судом СССР. Динкель в ходе допроса рассказал, как в 1941-м показал немецкой разведке дома цыган в опустившем селе Ново-Бахметьево в Донбассе. В результате фашисты расстреляли 36 человек.