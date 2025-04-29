Москва, 29 апреля, 2025, 11:57 — ИА Регнум. В олимпиаде «Строим настоящее, создаем будущее» приняли участие около 150 школьников из 28 регионов России. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

«Мосинжпроект» «Мосинжпроект» вместе с НИУ МГСУ провели очный этап строительной олимпиады

«Олимпиада позволила талантливым ребятам, заинтересованным в получении созидательной и перспективной профессии, проявить себя и оценить собственные возможности. Что немаловажно, она помогла заработать дополнительные баллы к ЕГЭ в качестве индивидуальных достижений при поступлении в НИУ МГСУ, так как организована в тесном взаимодействии с одним из ведущих профильных вузов страны», — отметил Сергей Жуков.

Специалисты холдинга ведут обширную профориентационную работу, а привлечение молодых кадров способствует развитию строительной отрасли. Олимпиада для школьников была проведена впервые и уже хорошо себя зарекомендовала как формат взаимодействия с будущими абитуриентами. Отборочный этап включал задачи по математике, информатике и физике. В нём заочно могли принять участие ребята из любого уголка страны. В финал были пригашены школьники, набравшие наибольшее количество баллов. В этом году планируется организация дополнительных мероприятий для учащихся инженерных классов, что увеличит число школьников, знакомых с деятельностью холдинга и различными направлениями работы в строительстве.

Всего в олимпиаде приняли участие представители 121 школы из 28 регионов России, а в число победителей и призеров вошли 30 человек из 28 школ в девяти регионах РФ, которые были награждены в рамках торжественной церемонии с участием руководства НИУ МГСУ и представителей «Мосинжпроекта». Победители получили дополнительные баллы к сумме ЕГЭ в качестве индивидуальных достижений и скидку 10% при поступлении в МГСУ.

«Мосинжпроект» «Мосинжпроект» вместе с НИУ МГСУ провели очный этап строительной олимпиады

«Мосинжпроект» разрабатывает и внедряет и другие инициативы, способствующие подготовке будущих молодых специалистов, их знакомству с особенностями и спецификой профессии. Для учащихся школ проводятся профориентационные уроки, адаптированные под разный возраст. Совместно со средними и высшими учебными заведениями организовываются дни открытых дверей и экскурсии на строительные объекты, где студенты могут лучше узнать о карьерных возможностях и преимуществах работы в отрасли. Проводятся разнообразные лекции и интерактивные мастер-классы, направленные на развитие профессиональных и личностно-деловых компетенций.

«Мосинжпроект» — один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, участник ключевых градостроительных программ Москвы, включен в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

Реклама. АО «Мосинжпроект». ИНН 7 701 885 820. Erid: 2W5zFJ6FL1v