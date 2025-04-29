Москва, 29 апреля, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Сложности с легитимностью главы киевского режима Владимира Зеленского сохраняются, но мирное урегулирование конфликта на Украине — превыше всего. Об этом 29 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Действительно, вопросы юридического характера, связанные с легитимностью, имеются. Но в данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего», — рассказал он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля подчеркнул, что в первую очередь необходимо начать переговорный процесс с Украиной.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал слова Зеленского о нежелании признать Крым российским регионом. Глава Белого дома уточнил, что он и не просил Украину признавать этот регион частью РФ, а заявления главы киевского режима только вредят мирному переговорному процессу. По мнению Трампа, Зеленский — «человек без карт для игры» и должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, из-за которого через три года киевский режим может потерять всю Украину. Президент США добавил, что с Москвой договориться проще, чем с Киевом.

При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал, что Зеленский запретил себе вступать в контакт с Россией еще в 2022 году. Также глава государства отмечал, что глава киевского режима утратил свою легитимность в качестве президента еще в 2024 году, когда отменил выборы, и подписанные им документы могут быть оспорены.