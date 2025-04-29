Москва, 29 апреля, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Киев пока не отреагировал на инициативу президента России Владимира Путина по майскому перемирию. Об этом 29 апреля журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Президент Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил, что на празднование Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы <…> не услышали до сих пор. Пока очень трудно понять, киевский режим собирается присоединяться или нет», — подчеркнул он.

При этом представитель Кремля назвал манипуляцией отказ Киева давать прямой ответ на инициативу РФ о перемирии.

28 апреля Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы — с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. В Кремле отметили, что Киев должен последовать этому примеру. При этом отмечалось, что российская сторона даст адекватный и эффективный ответ при нарушении перемирия украинскими формированиями.

Позднее в этот же день Песков рассказал, что установление перемирия в дни празднования 80-летия Победы является инициативой президента РФ. Представитель Кремля также ответил на вопрос, будет ли зависеть объявленное Путиным перемирие от Киева.

Ранее Путин объявлял пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля из гуманитарных соображений. Несмотря на заявления киевского режима о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, украинские боевики его неоднократно нарушали. По данным Минобороны РФ, за это время Вооруженные силы Украины обстреляли российские позиции 444 раза. Также украинские войска в этот период осуществили 900 атак дронами.