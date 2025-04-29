Москва, 29 апреля, 2025, 11:22 — ИА Регнум. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) госкорпорации «Ростех» показала кадры первого полета МС-21 с новыми российскими системами. Об этом 29 апреля заявила пресс-служба компании.

РИА Новости/Нина Падалко

«Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо. Этот полет дал старт заводским доводочным испытаниям. На борту машины тестировалась отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования…» — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962047" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Воздушные съемки с борта сопровождения и доклад экипажа МС-21 о выполненном полете

Отмечается, что воздушное судно стартовало с аэродрома Иркутского авиазавода компании «Яковлев» и находилось в воздухе чуть больше часа, достигнув при этом скорости 580 км/ч и высоты 3 тыс. м.

«МС-21 призван заменить «боинги» и «эйрбасы» в небе России… Наши авиастроители проделали огромный труд, заменив порядка 80 иностранных систем и агрегатов», — добавил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что России до 2030 года необходимо произвести минимум 200 самолетов для замены устаревающих иностранных лайнеров. По его словам, точное количество пока назвать невозможно, так как обсуждения с авиакомпаниями находятся на начальной стадии.

В начале февраля министр промышленности и торговли России Антон Алиханов рассказал, что первые поставки новых российских авиалайнеров МС-21 отечественным авиакомпаниям запланированы на 2026 год. Кроме того, президент России Владимир Путин отмечал, что страна может выпускать современную авиационную технику и самостоятельно обновлять авиапарк. Он добавил, что отечественные самолеты должны соответствовать высоким требованиям качества и комфорта.