Москва, 29 апреля, 2025, 11:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности российской стороны к началу переговоров по урегулированию украинского кризиса без предварительных условий, ответа от украинской стороны на эти предложения нет. Об этом 29 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

Представитель Кремля прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости усиления давления на Россию, отметив, что в Париже, похоже, не утруждаются тем, чтобы слушать заявления российского лидера.

«Именно президент Путин повторял неоднократно о том, что Россия готова без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса. Ответа от киевского режима мы не слышали до сих пор», — рассказал Песков на брифинге.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля Макрон заявил, что давление США на РФ для достижения перемирия на Украине может быть усилено в ближайшие 10 дней. По утверждению Макрона, он якобы убедил Вашингтон в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций для достижения этой цели.

Ранее в этот же день президент РФ объявил перемирие в дни 80-летия Победы — с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. В Кремле также напомнили, что Россия снова заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, которые направлены на устранение первопричин конфликта на Украине, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

Песков 27 апреля отметил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжаются. По его словам, говорить об условиях возможного мирного соглашения пока рано.

Российский лидер ранее отмечал, что для урегулирования кризиса на Украине нужен вывод украинских формирований из Донецкой и Луганской Народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Помимо этого, Киев должен отказаться от идеи вступления в НАТО, а на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан. Также западные санкции против России должны быть отменены.