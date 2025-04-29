Ростов, Ярославская область, 29 апреля, 2025, 12:05 — ИА Регнум. В музее-заповеднике «Ростовский кремль» торжественно открылась экспозиция, посвященная 80-летию Победы, «Фронт и тыл. Ростов Великий в годы Великой Отечественной войны». Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе музея.

Ростовский кремль

На выставке можно узнать о жизни города в годы войны и подвигах жителей Ростова на фронтах Великой Отечественной.

Экспозиция состоит из более чем 200 подлинных экспонатов, среди которых фотографии, документы, личные вещи, военная форма и награды фронтовиков.

Организаторы отметили, что уделили особое внимание локальной истории. Экспозиция знакомит посетителей с повседневной жизнью провинциального города в годы войны: работой заводов, деятельностью эвакогоспиталей, судьбами семей и тружеников тыла. Все экспонаты позволяют воссоздать атмосферу тех лет.

Уникальными предметами выставки стали пулемет с немецкого бомбардировщика, который был сбит под Ростовом, и редкие фотографии времен войны.

Выставку организовали при поддержке Минкульта РФ, Российского исторического общества, фонда «История Отечества», Государственного центрального музея современной истории России и Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова.

Экспозицию собрали для того, чтобы сохранить память о великом подвиге народа и отметить вклад жителей Ростова в Великую Победу.

«Новая выставка в Ростовском кремле — наш долг перед теми, кто сражался и трудился ради страны. Мы хотим, чтобы гости музея почувствовали масштаб подвига и увидели, как локальная история Ростова Великого вписана в великую летопись Победы. «Фронт и тыл» — это живая история, которую мы должны помнить и передавать дальше», — отметил директор музея-заповедника «Ростовский кремль» Никита Аникин.

Посетить выставку можно будет до 2 сентября 2025 года.

В честь 80-летия Великой Победы в России проходит большое количество акций и мероприятий, посвященных героям и истории Великой Отечественной войны. Так, в Государственном музее — культурном центре «Интеграция» имени Н. А. Островского состоялось официальное открытие выставки «Культура для Победы». Она посвящена роли деятелей культуры в годы войны.

25 февраля в Президентской академии в Москве открылась документальная фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе», приуроченная к 80-летию освобождения советскими войсками территорий регионов СССР от немецко-фашистских захватчиков.

Выставка, посвященная историческим и современным военным разработкам «Изобретения для Победы», открылась 1 апреля в Доме Российского исторического общества в Москве.

В Музее Победы 15 апреля началась традиционная акция «Мы помним». Каждый день в преддверии 80-й годовщины Дня Победы участники мероприятий и гости комплекса будут возлагать цветы к скульптуре Солдата-Победителя в Зале Славы, вспоминая таким образом героев Великой Отечественной войны. На мемориальных пилонах увековечена память о почти 12 тыс. Героев Советского Союза.