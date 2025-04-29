Москва, 29 апреля, 2025, 11:02 — ИА Регнум. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила жалоба от Оптической ассоциации, которая представляет интересы производителей и продавцов медицинской оптики в России. Авторы обращения жалуются на значительное снижение цен на контактные линзы, продающиеся на маркетплейсах, следует из публикации «Ведомостей».

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Письмо адресовано руководителю службы Максиму Шаскольскому. В нем ассоциация призывает ФАС «дать оценку законности действий маркетплейсов» по формированию демпинговых цен на линзы до уровня ниже рыночного. В ФАС подтверждают, что соответствующее обращение получено и будет рассмотрено.

В письме также говорится, что платформы по интернет-продаже товаров целенаправленно занижают цены, предлагая потенциальным покупателям скидки до 30%.

Согласно данным Оптической ассоциации, некоторые маркетплейсы предлагают линзы по цене, которая даже не окупает их себестоимость. Это и создает искусственное занижение цен на данную категорию товаров. Подобная практика угрожает бизнесу небольших розничных сетей, которые не в состоянии конкурировать с крупными онлайн-платформами.

Представители маркетплейсов, в свою очередь, утверждают, что выдвигаемые в их адрес обвинения являются необоснованными, так как снижение цен на контактные линзы — часть здоровой рыночной конкуренции. Это, отмечают они, в первую очередь направлено на удовлетворение потребностей покупателей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российские магазины начали массово снижать цены на фоне укрепления рубля. Также снижение цен наблюдается на маркетплейсах, в частности на китайские смартфоны. Это подтвердили представители Wildberries, отметив увеличение продаж смартфонов китайских брендов.