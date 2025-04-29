Мелитополь, 29 апреля, 2025, 10:55 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школьный автобус с детьми в Запорожской области. Об этом 29 апреля заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого

«В 8:15, когда школьный автобус вез детей в Пришибскую среднюю общеобразовательную школу и переезжал переезд, противник обстрелял территорию. Автобус зацепило осколками, выбиты задние окна», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что ВСУ атаковали Михайловский муниципальный округ с помощью беспилотников. В результате нападения мальчик 2007 года рождения получил легкое ранение головы, ему оказывается помощь.

Как передавало ИА Регнум, за прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны сбили 40 украинских дронов самолетного типа. Из них 11 ликвидировали над территорией Рязанской области, восемь — над Нижегородской областью, а остальные в Орловской области, в Крыму, над акваторией Черного моря, над территорией Московского региона, в Белгородской, Калужской и Брянской областях.

28 апреля посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что в результате нападений украинских формирований на мирных жителей России с января по март погибли 292 человека, еще 1197 были ранены. Среди погибших были пять несовершеннолетних, и еще 63 ребенка пострадали.