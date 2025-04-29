Красноярск, 29 апреля, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Тело замначальника ГУФСИН по Красноярскому краю Игоря Рожнева нашли в гараже в Красноярске. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

VK/ГУФСИН России по Красноярскому краю

«Приехал к родственникам, утром тело обнаружила дочь в гараже», — рассказал источник ТАСС.

Он добавил, что, предположительно, мужчина совершил суицид.

В ГСУ СК РФ по краю и Хакасии сообщили, что следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства смерти замначальника ГУФСИН по региону. Дополнительные подробности не сообщаются.

Официального комментария от ГУФСИН пока не было.

В феврале 2025 года в официальном канале ФСИН Рожнева называли заместителем начальника главного управления по Красноярскому краю. Сейчас на официальном сайте ГУФСИН его имя не числится в списке заместителей.