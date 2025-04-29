Иллинойс, США, 29 апреля, 2025, 10:36 — ИА Регнум. В американском штате Иллинойс автомобиль въехал в здание внешкольных занятий, четыре ребенка погибло. Об этом 29 апреля заявило агентство Associated Press.

AP/TASS/John O’Connor

Отмечается, что трагедия произошла в понедельник, когда машина протаранила здание и выехала с другой стороны. В помещениях организации Youth Needing Other Things Outdoors, в которые въехало авто, на тот момент проводились внешкольные занятия. Возраст погибших учеников составил от 4 до 18 лет, еще несколько человек были доставлены в больницу с травмами.

«Водитель из Иллинойса, который не пострадал, был единственным пассажиром автомобиля и был доставлен в больницу для обследования. Полиция не сообщила, был ли водитель арестован или взят под стражу», — сообщается в материале.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля внедорожник въехал в толпу людей во время уличного фестиваля в канадском Ванкувере. Там проходила вечеринка по случаю Дня Лапу-Лапу — праздника, посвященного памяти первого национального героя Филиппин, мусульманского вождя, боровшегося за свободу коренных филиппинцев. На кадрах, появившихся в соцсетях с места трагедии, видны лежащие на земле люди и черный Audi, заблокированный полицейскими.

В результате трагедии 11 человек погибли, среди них была пятилетняя девочка и ее родители. Еще 32 человека получили травмы. Мотив преступления до сих пор неизвестен. 27 апреля посольство РФ в Оттаве также сообщило, что уточняет данные о том, есть ли россияне среди пострадавших в наезде.