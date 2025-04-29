Пекин, 29 апреля, 2025, 10:34 — ИА Регнум. Власти Китая поддерживают объявленное Россией перемирие в дни празднования 80-летия Победы СССР над нацистской Германией. Об этом 29 апреля заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Артем Иванов/ТАСС

«Китай поддерживает все усилия, направленные на установление мира, надеется, что стороны продолжат усилия по разрешению кризиса путем диалога и переговоров», — отметил он ходе брифинга в ответ на просьбу прокомментировать инициативу России остановить боевые действия в указанный период.

Го Цзякунь добавил, что Пекин надеется, что стороны конфликта продолжат его урегулирование с помощью диалога и переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы — с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. В Кремле отметили, что Киев должен последовать этому примеру. При этом отмечалось, что российская сторона даст адекватный и эффективный ответ при нарушении перемирия украинскими формированиями.

Позднее в этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что установление перемирия в дни празднования 80-летия Победы является инициативой президента РФ. Представитель Кремля также ответил на вопрос, будет ли зависеть объявленное Путиным перемирие от Киева.

Ранее Путин объявлял пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля из гуманитарных соображений. Несмотря на заявления киевского режима о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, украинские боевики его неоднократно нарушали. По данным Минобороны РФ, за это время ВСУ обстреляли российские позиции 444 раза. Также украинские войска в этот период осуществили 900 атак дронами квадрокоптерного типа.