Китай поддержал объявленное Россией перемирие в дни 80-летия Победы
Пекин, 29 апреля, 2025, 10:34 — ИА Регнум. Власти Китая поддерживают объявленное Россией перемирие в дни празднования 80-летия Победы СССР над нацистской Германией. Об этом 29 апреля заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
«Китай поддерживает все усилия, направленные на установление мира, надеется, что стороны продолжат усилия по разрешению кризиса путем диалога и переговоров», — отметил он ходе брифинга в ответ на просьбу прокомментировать инициативу России остановить боевые действия в указанный период.
Го Цзякунь добавил, что Пекин надеется, что стороны конфликта продолжат его урегулирование с помощью диалога и переговоров.
Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы — с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. В Кремле отметили, что Киев должен последовать этому примеру. При этом отмечалось, что российская сторона даст адекватный и эффективный ответ при нарушении перемирия украинскими формированиями.
Позднее в этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что установление перемирия в дни празднования 80-летия Победы является инициативой президента РФ. Представитель Кремля также ответил на вопрос, будет ли зависеть объявленное Путиным перемирие от Киева.
Ранее Путин объявлял пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля из гуманитарных соображений. Несмотря на заявления киевского режима о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, украинские боевики его неоднократно нарушали. По данным Минобороны РФ, за это время ВСУ обстреляли российские позиции 444 раза. Также украинские войска в этот период осуществили 900 атак дронами квадрокоптерного типа.