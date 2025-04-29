Рига, 29 апреля, 2025, 10:29 — ИА Регнум. Власти Латвии отправили на Украину очередную партию из 1,5 тыс. дронов. Об этом 29 апреля рассказал министр обороны страны Андрис Спрудс.

Telegram/Zelenskiy / Official

«Еще 1,5 тыс. боевых дронов направляются из Латвии на Украину. В первой половине года две латвийские компании поставят [Киеву] 12 тыс. беспилотников в рамках коалиции дронов», — написал он в своем аккаунте в соцсети X.

Так называемую коалицию беспилотников страны Запада создали в начале года на фоне острого дефицита дронов для Вооруженных сил Украины. В нее входят Великобритания, Латвия, Австралия, Германия, Дания, Канада, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Украина, Швеция и Эстония.

Россия неоднократно подчеркивала, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, но урегулировать конфликт можно, лишь искоренив его первопричины. Президент России Владимир Путин 18 марта в ходе телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом назвал ключевым условием для разрешения украинского кризиса прекращение любой иностранной военной помощи киевскому режиму.

При этом Европа продолжает поставлять на Украину вооружение. Так, 27 апреля чешский министр обороны Яна Чернохова заявила, что за четыре месяца 2025 года Чехия в рамках инициативы по боеприпасам передала Украине еще 400 тыс. артиллерийских снарядов.

В конце марта министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна предоставит Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи на сумму 16 млрд крон (около 1,6 млрд долларов). Также премьер-министр Испании Педро Санчес в феврале сообщил, что страна выделит Украине 1 млрд евро в 2025 году. По его словам, Мадрид продолжит поддерживать Киев столько, сколько потребуется.