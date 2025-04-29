Токио, 29 апреля, 2025, 10:30 — ИА Регнум. Украинским властям следует признать свое положение и согласиться на переговоры с Москвой, отказавшись от агрессивной риторики, — чтобы не повторить судьбу Токио конца Второй мировой войны. Такое заявление в своем блоге сделал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

Евгений Халдей/РИА Новости Японские солдаты сдают свое оружие советскому офицеру

«Не хочу, чтобы Украина повторила судьбу Японии. [Украина] должна понять свое положение, воздержаться от неуместных высказываний, спокойно и последовательно пойти на переговоры», — написал парламентарий.

Он также раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского, указав, что тот «позволяет себе громкие высказывания». Судзуки считает, что Зеленский четко осознает неспособность Украины одержать победу в конфликте собственными силами.

Кроме того, японский депутат сравнил нынешнее положение Украины с ситуацией, в которой оказалась его страна в конце Второй мировой войны.

«80 лет назад группа японских военных подстрекала народ, призывая «биться до последнего солдата» и «бросать в атаку на США женщин и детей, вооруженных бамбуковыми копьями», что в конечном счете привело к плачевным результатам», — добавил он.

Ранее, как сообщало ИА Регнум, Судзуки отреагировал на полное освобождение российскими военными приграничных территорий Курской области от украинских войск. Он назвал это значительным фактором на пути к прекращению огня.

Об окончании операции по освобождению курского приграничья 26 апреля президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он уточнил, что общие потери украинской стороны в результате вторжения в российский регион превысили 76 тыс. военных. Сейчас российская армия приступила к созданию зоны безопасности в Сумской области Украины.