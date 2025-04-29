Москва, 29 апреля, 2025, 10:16 — ИА Регнум. Тем, кто пытается оправдать преступления нацистов, необходимо давать отпор. Об этом 29 апреля заявил президент России Владимир Путин в приветствии к организаторам и гостям историко-документальной выставки к 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Владимир Путин

Глава государства напомнил, что в 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и этой большой и значимой для людей всего мира дате посвящены крупные общественные инициативы, востребованные образовательные, просветительские и творческие проекты, в числе которых эта масштабная выставка занимает особое место.

«Представленные здесь подлинные архивные документы, музейные экспонаты, фотографии и кинохроника имеют огромную научную, духовную, просветительскую ценность. Они открывают новые свидетельства ратной истории Отечества, рассказывают о бессмертном подвиге нашего народа, его борьбе за свободу, независимость и само право на существование», — говорится в опубликованном на сайте Кремли приветствии.

Президент РФ отметил, что мрачной страницей Второй мировой войны являются преступления нацистов и их приспешников против мирных жителей, когда миллионы ни в чем не повинных людей разных возрастов, профессий и национальностей погибли от рук нацистских преступников — были расстреляны, зверски замучены в концлагерях, умерли от голода и болезней, блокады и массовых депортаций.

«Сегодня мы видим, к каким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов. И потому должны твёрдо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу, давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности», — подчеркнул Путин.

Он также поблагодарил организаторов выставки за огромную, скрупулезную и очень важную работу.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля Путин заявил, что россияне должны быть достойны подвига своих отцов, дедов и прадедов во время Великой Отечественной войны. Глава государства добавил, что при этом власти страны, как и их предки в годы войны, должны видеть свой долг в честном служении Отечеству и российскому народу.

Президент РФ 2 апреля отметил, что память о подвигах победителей Великой Отечественной войны укрепляет решимость России и Белоруссии противостоять проявлениям неонацизма. Путин уточнил, что это также всемерно способствует обеспечению мира и безопасности на всей планете.