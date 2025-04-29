Краснодар, 29 апреля, 2025, 10:15 — ИА Регнум. В Краснодарском крае увеличат до миллиарда рублей грантовую поддержку социально значимых инициатив некоммерческих организаций. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, выступая на форуме местного и общественного самоуправления #НАМЕСТАХ.РФ в Краснодаре.

Виталий Тимкив/РИА Новости Краснодар

«Мы всегда поддерживаем социально значимые инициативы. Ежегодно на их реализацию направляем из бюджета 500 миллионов рублей в виде грантов. Видим отдачу, как год от года к лучшему меняются наши станицы и города, поэтому приняли решение увеличить финансирование грантовых конкурсов до 1 миллиарда рублей», — заявил Вениамин Кондратьев.

По словам выступавшего на форуме полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Владимира Устинова, за последние три года в регионах ЮФО реализовано более трех тысяч проектов в рамках инициативного бюджетирования. Общий объем финансирования составил почти шесть миллиардов рублей. «Краснодарский край установил рекорд — в прошлом и этом году выделили по 1 миллиарду рублей», — отметил Владимир Устинов.

Проект «Инициативное бюджетирование» реализуют в Краснодарском крае с 2020 года, рассказал Вениамин Кондратьев. Всего за это время поддержали 735 инициатив жителей. По словам губернатора, большую общественную работу проводят ТОСы. Сегодня в регионе их почти 6,5 тысячи. Это одно из самых многочисленных сообществ в стране. «Представители ТОС — инициативные и неравнодушные люди, которые стремятся преобразить место, где живут, работают и отдыхают. Знают, где необходимо построить детскую или спортивную площадку, отремонтировать дорогу, благоустроить клумбу», — отметил он.

Губернатор наградил лучших представителей ТОС. За большой личный вклад в развитие местного самоуправления в Краснодарском крае 14 человек получили почетные грамоты и благодарности.

В форуме местного и общественного самоуправления #НАМЕСТАХ.РФ в Краснодаре приняли участие свыше 400 человек из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Мероприятие проходит при поддержке администрации президента России и партии «Единая Россия».