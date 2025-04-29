Москва, 29 апреля, 2025, 10:18 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба (ФНС) получит полномочия по комплексной оценке бизнеса. Об этом 29 апреля сообщил РБК.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

ФНС сможет проводить анализ деятельности юрлиц и предоставлять результаты этой работы в виде выписок проверяемому лицу или другим организациям, в том числе при осуществлении государственных закупок.

Минфин разработал соответствующие поправки в закон о налоговых органах Российской Федерации. Их 28 апреля одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.

ФНС будет проверять финансовую отчетность, налоговые декларации и другие сведения о компании на соответствие определенным критериям. Полученную от налоговой выписку компания затем сможет использовать для подтверждения своей надежности перед заказчиками и для проверки сведений о потенциальных поставщиках.

Как отметили в Минфине, оценка хозяйствующих субъектов прямо влияет на качество принятия решений. Она помогает органам государственной власти и самим организациям анализировать ситуацию и прогнозировать экономические показатели. Поэтому расширение полномочий ФНС обосновано и целесообразно.

По мнению налогового консультанта Алексея Крылова, если законопроект просто вводит сервис ФНС в стандарт проверки, для бизнеса мало что изменится.

«Но если за этим последуют какие-то ограничения для участия в тендерах для фирм, которые будут не отвечать метрикам из этого сервиса, то это уже будет совсем другая история», — добавил он.

Отмечается, что поправки разработаны в интересах государственных заказчиков, заключающих соглашения с контрагентами посредством тендеров. Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, порой налоговая отчетность компании формально соответствует необходимым требованиям, но после заключения контракта взятые обязательства не выполняются «ввиду изменившихся обстоятельств».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее поручил сократить количество проверок бизнеса, но при этом подчеркнул, что следует обязательно обеспечивать интересы потребителей. Для России важна здоровая и эффективно работающая экономика, подчеркнул глава государства.