Москва, 29 апреля, 2025, 10:06 — ИА Регнум. Советский и российский актер, заслуженный артист России Алексей Крыченков, служивший в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА), скончался на 84-м году жизни. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба ЦАТРА.

Telegram/Театр Армии

«С грустью сообщаем, что сегодня на 84-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Алексей Федорович Крыченков. <…> Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в Telegram-канале театра.

Уточняется, что актер был как талантливым артистом, так и человеком, «знавшим общественное значение искусства». Крыченков участвовал в военно-шефской работе и выступал с концертными программами в воинских частях и дальних гарнизонах армии и флота.

Театр также выразил соболезнования родным и близким заслуженного артиста России.

Крыченков родился в 1942 году в Свердловской области и с 1965 по 1967 год проходил службу в команде актеров-военнослужащих, после чего его пригласили в труппу театра, в котором он прослужил свыше 62 лет. В 1968-м окончил актерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Самыми известными работами актера в кино стали проекты «Девчата» и «Следствие ведут ЗнаТоКи», а также киножурналы «Фитиль» и «Ералаш». Артист удостоен ордена «За верность долгу» II степени и медали «За заслуги в культуре и искусстве».