Москва, 29 апреля, 2025, 09:54 — ИА Регнум. Министерство финансов России подготовило законопроект, в котором предлагается ужесточить наказание за повторные нарушения в обороте драгоценных металлов и камней. Об этом 29 апреля сообщили «Известия» со ссылкой на документ.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Минфин подготовил поправки в КоАП, которые касаются ужесточения ответственности за повторные (в течение года) правонарушения при обороте драгоценных металлов и камней», — говорится в публикации.

Уточняется, что на данный момент повышенные штрафы за допускаемые компаниями нарушения закона в этой сфере не предусматриваются. В документе предлагается при повторном привлечении к административной ответственности за непостановку на специальный учет увеличить штрафы для индивидуальных предпринимателей (ИП) с 80–100 тыс. рублей до 120–160 тыс. рублей, а для юридических лиц — с 120–140 тыс. рублей до 160–180 тыс. рублей.

Кроме того, в законопроекте предлагается увеличить штрафы за повторное нарушение правил учета драгметаллов или предоставления данных об их движении в государственную информационную систему. Для должностных лиц они вырастут с 20–50 тыс. до 50–70 тыс. рублей, для ИП с 30–60 тыс. рублей до 60–100 тыс. и для юридических лиц с 50–80 тыс. до 100–120 тыс. рублей.

В Минфине рассказали изданию, что нынешние размеры штрафов в этой сфере не позволяют эффективно противодействовать ИП и юрлицам, на систематической основе работающим без постановки на специальный учет. Они намеренно пользуются низким размером наказания и игнорируют требования законодательства, не отражая сведения о фактах оборота драгметаллов.

В результате у злоумышленников имеется возможность торговать ювелирными изделиями неизвестного происхождения, что является недопустимым, так как доверие потребителей к этому виду продукции падает и экономическая безопасность страны в целом снижается, пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта стало известно, что доля золота в резервах России достигла рекордного объема с начала XXI века — 217,4 млрд долларов. К концу февраля доля золота в резервах страны возросла до 34,4%, что последний раз наблюдалось в октябре 1999 года. Однако на тот момент его общая стоимость составляла только 4,7 млрд долларов.