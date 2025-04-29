Москва, 29 апреля, 2025, 10:05 — ИА Регнум. Россиянина Александра Вербу, обвиняемого в вымогательстве и находящегося в международном розыске, депортировали из Таиланда в Москву. Об этом 29 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД России. Кадр из видео

«Сегодня в аэропорту города Бангкока представители компетентных органов Королевства Таиланд передали российским полицейским жителя Приморского края. Он находился в международном розыске по обвинению в вымогательстве, совершенном организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере», — уточнила она.

Волк подчеркнула, что информацию о задержанном удалось получить от таиландской стороны благодаря сотрудничеству по каналам Интерпола. Фигуранта доставят в Россию.

Правоохранители установили, что с 2008 по 2013 год мужчина входил в криминальную группу, которая действовала в Арсеньеве Приморского края.

По данным Генпрокуратуры России, фигурант является братом лидера группировки Владислава Вербы. В марте 2013 года члены группы напали на предпринимателя, избили его и, угрожая огнестрельным орудием, потребовали передать им 6 млн рублей. Бизнесмен отдал преступникам автомобиль, сельскохозяйственную технику и 2 млн рублей.

Позже группа вымогала у другого предпринимателя более 5 млн рублей за общее покровительство и помощь в решении вопросов. С помощью угроз и насилия преступники добились переоформления имущества бизнесмена на них.

В отношении членов группы возбудили уголовное дело по ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Владислава Вербу задержали, он получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его брат скрылся за границей.

В марте из Таиланда в Россию экстрадировали россиянина Захара Медникова, который в 2023 году избил посетителей фитнес-клуба в Красноярске. Мужчина был объявлен в международный розыск. Генпрокуратура отправила запрос о выдаче россиянина после сообщения компетентных органов о нахождении Медникова на территории Таиланда. Сотрудники ФСИН России и Национального центрального бюро Интерпола сопроводили фигуранта в Москву.

Ранее, 26 февраля, в провинции Коджаэли на западе Турции полиция задержала мужчину, находящегося в розыске в России за ограбление. В дальнейшем его экстрадируют.