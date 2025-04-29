Москва, 29 апреля, 2025, 09:37 — ИА Регнум. К проекту России и Китая по созданию Международной научной лунной станции присоединились 13 стран, в том числе из БРИКС. Об этом 29 апреля сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Максим Блинов/РИА Новости

«Наша общая с Китаем инициатива по созданию Международной научной лунной станции активно развивается», — уточнил он во время встречи глав космических агентств стран БРИКС.

Он добавил, что среди 13 подключившихся к проекту стран оказались Азербайджан, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Джибути, Египет, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сербия, Таиланд, ЮАР, Эфиопия.

По словам Баканова, Россия имеет уникальные научные школы в области изучения Венеры, Луны и Марса. Он подчеркнул, что ни одна страна в мире пока не смогла повторить российскую технологию посадки на Венеру.

Он добавил, что технологические достижения РФ в области изучения дальнего космоса могут стать базой для международных программ БРИКС. Он также предложил создать в рамках союза Совет по космосу.

«Полагаю, что реализация обозначенных инициатив и других масштабных проектов потребует создания эффективного координационного механизма. В качестве такого механизма предлагаем учредить Совет по космосу стран БРИКС», — уточнил Баканов.

Глава «Роскосмоса» отметил, что опыт освоения Луны также имеется у Индии, ОАЭ и Китая. В связи с этим он выразил надежду на то, что число совместных программ будет расти.

16 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что космическая отрасль должна являться флагманом национального развития России. Глава государства подчеркнул, что сегодня планы России в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу страны как передовой космической державы.

Также Путин сообщил, что в ближайшее время будет утвержден национальный проект по развитию космической отрасли. Он указал, что в программе нужно сформулировать ближайшие и долгосрочные цели российской космической программы, чтобы поставить конкретные задачи перед наукой, системой образования и подготовки кадров.

Как передавало ИА Регнум, Путин обозначил планы по изучению Россией дальнего космоса — и Луны, и Марса. Российский лидер назвал это грандиозной задачей и добавил, что есть ряд вопросов, которые требуют решения.

Кроме того, в ходе встречи со студентами МГТУ президент отметил, что важно сохранять международную кооперацию в космической сфере, Россия сотрудничает в этой области с партнерами. Он подчеркнул, что многие государства заинтересованы в сотрудничестве с РФ.