Бухарест, 29 апреля, 2025, 09:36 — ИА Регнум. Румынские военные в ночь на 29 апреля поняли в воздух истребители F-16 и Eurofighter на фоне воздушной тревоги на границе с Украиной. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба минобороны Румынии.

Global Look Press/Cody Froggatt/Keystone Press Agency

Уточняется, что национальный военный командный штаб республики около 23:30 (совпадает с мск) 28 апреля сообщил о воздушной тревоге в уезде Тулча у границы с Украиной.

«Согласно процедурам, два самолета F-16 ВВС Румынии и два истребителя Eurofighter ВВС Италии, входящие в состав боевой службы воздушной полиции, выполнили миссии по наблюдению и защите воздушного пространства Румынии», — говорится в сообщении на сайте румынского ведомства.

Действие воздушной тревоги закончилось 29 апреля около 04:50 мск, после чего боевые самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января Румыния также подняла в воздух истребители после сообщений о нарушении воздушной границы в уезде Тулча для наблюдения за обстановкой в небе. Для населения уезда предупреждение о воздушной угрозе действовало тогда около двух часов.

В начале ноября военные Румынии подняли в воздух два истребителя F-16 после обнаружения вблизи воздушного пространства республики над Черным морем беспилотников. Система радарного наблюдения страны не зафиксировала проникновения в воздушное пространство Румынии.