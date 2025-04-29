Тегеран, 29 апреля, 2025, 09:34 — ИА Регнум. Пожар, ранее вспыхнувший осле взрыва в порту Шахид-Раджаи в районе Бендер-Аббаса в Иране, взят под контроль. Об этом 29 апреля сообщило посольство России в Тегеране по результатам участия сотрудников МЧС РФ в работах по ликвидации возгорания.

Global Look Press/Islamic Republic of Iran News Ag/XinHua

«Пламя взято под контроль, режим ЧС с национального понижен до регионального. Можно сказать, что дело идёт к финишу. Будем надеяться, что так оно и будет, без неприятных сюрпризов», — говорится в официальном Telegram-канале российского диппредставительства.

Отмечается, что российские спасатели, работа которых вызывает восхищение, не спят уже третьи сутки с момента вылета из России. По мнению дипломатов, сотрудники МЧС в своей работе вдохновляются памятью о своих великих предках, 80 лет назад одержавших победу в Великой Отечественной войне.

Посольство также выразило благодарность профессионалам из российского МЧС, которые в очередной раз доказали, что Россия всегда в тяжёлые времена помогает своим друзьям.

Как сообщало ИА Регнум, в порту Шахид-Раджаи 26 апреля прогремел мощный взрыв. Как рассказали очевидцы, его было слышно в радиусе 20 км от места происшествия. По этому факту организовали расследование. В результате взрыва пострадали более 1 тыс. человек, количество погибших возросло до 40.

Президент России Владимир Путин после инцидента направил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану. Российский лидер также заявил о готовности оказать необходимое содействие в ликвидации последствий взрыва. Затем, 28 апреля, в Бендер-Аббас прибыли два самолёта МЧС России для помощи в ликвидации пожара в порту.

Позднее в этот же день министр внутренних дел Ирана Эскандер Моамени назвал причиной взрыва в порту Шахид-Раджаи человеческую халатность. По его словам, уже установлены все виновные в инциденте, расследование продолжается.