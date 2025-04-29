Карпинск, Свердловская область, 29 апреля, 2025, 09:41 — ИА Регнум. В трех районах Свердловской области из-за снегопадов произошло нарушение электроснабжения. Об этом сообщили 29 апреля в пресс-службе компании «Россети-Урал».

Руслан Кривобок/РИА Новости

«Больше всего пострадали северные районы Среднего Урала — Карпинский и Нижнетуринский округа, а также Ачитский район региона», — сообщили в компании.

В работах задействованы 54 бригады и 81 единица спецтехники. Специалисты осматривают линию электропередачи и проводят аварийно-восстановительные работы.

В управлении МЧС по Свердловской области утром 29 апреля сообщили о нарушении электроснабжения в Карпинском и Волчанском муниципальных образованиях. Без света остались девять населенных пунктах, включая поселки Новая Княсьпа, Кытлым, Каквинские Печи, Веселовка, Вьюжный, Антипинский и Сосновка.

«В результате аварии без электроснабжения остались 1145 многоквартирных и 4486 частных жилых домов, с населением 44 922 человека, в том числе 7397 детей», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в ведомстве, опору ЛЭП повредило упавшее дерево.

«Планируемое время подключения электроэнергии — на 12:00 мск 29 апреля», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, в Перми произошел аномальный снегопад: в городе выпало 22 мм осадков. Аэропорт Большое Савино в связи с ограниченной видимостью из-за снегопада временно приостановил работу. Как отмечают синоптики, циклон пришел на Урал со стороны европейской части России.