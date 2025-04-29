Москва, 29 апреля, 2025, 08:57 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом. Такое мнение 29 апреля высказал помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

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В ответ на вопрос журналистов о том, претендует ли Россия на украинские порты и будет ли это обсуждаться в процессе урегулирования конфликта, Патрушев подчеркнул, что РФ уважает волеизъявление народа.

«Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии», — отметил он.

Помощник президента четко обозначил, что население регионов Украины должно само определять свое будущее.

«И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят. Полагаю, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом», — заявил Патрушев.

Кроме того, как напомнил глава Морской коллегии, Одессу основала российская императрица Екатерина II. Более двухсот лет город был форпостом России на Черном море.

«За героизм, проявленный его жителями в годы Великой Отечественной войны, 1 мая 1945 года Одессе присвоено почетное звание города-героя. А спустя 69 лет — 2 мая 2014 года — этот город стал ареной для хладнокровных убийств, безнаказанных преступлений на национальной почве. Страшнейшим «достижением» неонацистского режима стало сжигание людей в Доме профсоюзов. Порт же славного города-героя превращен в хаб для переброски вооружения, пункт базирования морских диверсантов», — высказал свое мнение Патрушев.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин не раз напоминал, что украинские власти ущемляли права русского населения на подконтрольных территориях и начали его уничтожать, поэтому Россия не могла не встать на защиту жителей Крыма, Донбасса и Новороссии.

Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты в ноябре 2023 года также напомнил, что Украины в составе Российской империи не было как республики, были области. Он подчеркнул, что УССР сформировали при советской власти, в основном за счет включения в республику южнорусских земель.

25 января 2023 года Путин заявил, что основной целью специальной военной операции является защита жителей России от угроз, которые пытаются создавать на ее же исторических территориях. Он подчеркнул, что Россия не может допустить этого.

Помимо этого, Путин отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод Вооруженных сил Украины из Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ.